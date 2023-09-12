ЛЕОНИД ЮМОВ А ветер истории-то – повеял. Не успела Россия выдохнуть (кто – восхищённо, кто – в панике) после установки очередного памятника И.
ДАЁШЬ - ЛУБЯНКУ! ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА»
Комментарии
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Ингерман Ланская
5-я колонна поднимает голову. Одна надежда на Русских патриотов в т.ч. и тех, которые сегодня уничтожают остатки нацизма на окраине
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4 час.
ВГ
Влад Галкин
В Чебоксарах улицу Дзержинского даже и не думали переименовать. Перед зданием ФСБ стоит боюсь Феликса.
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3 час.
Алексей Перин
Не бойся, он своих не кусает😃😃😃
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2 час.
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