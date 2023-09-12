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ДАЁШЬ - ЛУБЯНКУ! ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА»

ДАЁШЬ - ЛУБЯНКУ! ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА»

ЛЕОНИД ЮМОВ А ветер истории-то – повеял. Не успела Россия выдохнуть (кто – восхищённо, кто – в панике) после установки очередного памятника И.

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