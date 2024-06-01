Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента

Пересдача ЕГЭ не скажется на рейтингах абитуриентов при поступлении в вузы.Основным критерием ранжирования в конкурсных списках остаётся количество конкурсных баллов, пишет издание «РИА Новости», ссылаясь на Минобрнауки страны.