Гидрогелевые электроды позволили антеннам насекомых работать часами

Обоняние насекомых — одно из самых чувствительных сенсорных систем в природе. Самцы тутового шелкопряда (Bombyx mori) способны почувствовать феромон самки на расстоянии нескольких километров по ничтожной концентрации молекул в воздухе.
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