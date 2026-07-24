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Гидрогелевые электроды позволили антеннам насекомых работать часами

Гидрогелевые электроды позволили антеннам насекомых работать часами

Обоняние насекомых — одно из самых чувствительных сенсорных систем в природе. Самцы тутового шелкопряда (Bombyx mori) способны почувствовать феромон самки на расстоянии нескольких километров по ничтожной концентрации молекул в воздухе.

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