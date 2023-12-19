Китайская мудрость: чем интересен кроссовер Jetour X70 Plus

Среднеразмерный кроссовер X70 Plus стал третьей моделью в линейке бренда Jetour на российском рынке. В отличие от экстравагантного Dashing, который своим внешним видом напоминает смесь «Кайена» с «Урусом», «семидесятка» более консервативна и нацелена на семейную аудиторию, как и старшая модель X90 Plus.