Мэрия Новосибирска изменилась за поздравление с неполной картой России

В День России муниципалитет опубликовал карту России без Калининградской области и Новороссии.Мэрия Новосибирска принесла извинения жителям города из-за ошибки с изображением карты России, опубликованной в группе муниципалитета в социальной сети "ВКонтакте".
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