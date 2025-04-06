Кирилл Дмитриев: Новые контакты России и США возможны уже на следующей неделе

Новые переговоры между Россией и США могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова специального представителя Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
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