Военное обозрение

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Российские дроны поразили командные пункты и другие объекты противника в Одессе, Киеве и оккупированном ВСУ Запорожье

Российские дроны поразили командные пункты и другие объекты противника в Одессе, Киеве и оккупированном ВСУ Запорожье

В течение ночи в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму, объявлялась воздушная тревога. В частности, речь идёт о Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.

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