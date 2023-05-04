Российские дроны поразили командные пункты и другие объекты противника в Одессе, Киеве и оккупированном ВСУ Запорожье

В течение ночи в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму, объявлялась воздушная тревога. В частности, речь идёт о Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.
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