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Геркус — о словах Флика про Батракова: «Может, он какую-то его игру и видел, но это не значит, что он знает Лешу»

Геркус — о словах Флика про Батракова: «Может, он какую-то его игру и видел, но это не значит, что он знает Лешу»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от игры российского полузащитника Алексея Батракова в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

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