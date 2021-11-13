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Сатановский одним фактом разрушил обвинения в адрес России по мигрантам

Сатановский одним фактом разрушил обвинения в адрес России по мигрантам

Сатановский одной фразой обнулил все обвинения в адрес России по ситуации на границе с Польшей. Эксперт напомнил, кто в 2015 году пригласил мигрантов с Ближнего Востока в ЕС.

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Комментарии
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Василий Башмаков
Вот что значит закрыть все психушки, их клиентов выпустить на волю, которые потом встанут у руля власти. Это пострашнее , нежели обезьяна с гранатой.
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1
20 час.
Владимир Четвериков
Галина Емельянова
Конечно, кто же виноват во  ВСЕХ   мировых бедах как не Россия??? Когда же на мировой арене начнут появляться адекватные, здравомыслящие политики, для которых факты хоть что то значат...?
После 3-й мировой войны. Либо после уничтожения людей инопланетянами. Это реальные возможности. Все другие - из области антинаучной фантастики.
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19 час.
Евгения Баринова
"Назвался груздём, полезай в кузов..."
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14 час.

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