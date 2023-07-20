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Боррель сообщил, что планирует посетить Китай осенью

Боррель сообщил, что планирует посетить Китай осенью

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг, 20 июля, заявил, что планирует грядущей осенью совершить поездку в Китай, которая ранее дважды откладывалась.

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