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«Спартак» прибавил в позиционной атаке, но его подвела суета в атаке

«Спартак» прибавил в позиционной атаке, но его подвела суета в атаке

печатлениями о субботнем столичном дерби между «Спартаком» и ЦСКА (0:2) поделился известный российский тренер Валерий Непомнящий, под руководством которого сборная Камеруна дошла до 1/4 финала ЧМ-90.

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