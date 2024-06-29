Экипажи вертолетов Ми-28НМ российских Воздушно-космических сил успешно атаковали неуправляемыми авиационными ракетами подразделения украинской армии в зоне ответственности группировки Вооруженных сил РФ «Восток».
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