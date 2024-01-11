Алиев: Баку не будет зеркально отводить войска от условной границы с Арменией

Баку не станет зеркально отводить свои Вооруженные силы от нынешней условной границы с Арменией. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил некоторое время назад президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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