Курьерами должны работать только мигранты. И баста. Ещё один лоббист разоблачил себя?

Наталия

Все инвалиды и одинокие старики состоят на учете в соц. службах. Даже хлопотать не надо, звонят и спрашивают, нужен ли соц.работник. Вот если есть взрослые здоровые дети, не инвалиды, тогда на учет не берут, только за деньги.