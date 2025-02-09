Театр абсурда
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Театр абсурда

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Курьерами должны работать только мигранты. И баста. Ещё один лоббист разоблачил себя?

Курьерами должны работать только мигранты. И баста. Ещё один лоббист разоблачил себя?

Царьград Коллаж Царьграда На фоне недавних новостей про то, что зарплаты курьеров в России бьют все рекорды, в Свердловской области один из чиновников выступил с нескромным предложением - чтобы в службах доставки могли трудиться только мигранты.

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Комментарии
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Наталия
Все инвалиды и одинокие старики состоят на учете в соц. службах. Даже хлопотать не надо, звонят и спрашивают, нужен ли соц.работник. Вот если есть взрослые здоровые дети, не инвалиды, тогда на учет не берут, только за деньги.
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11 час.
юф
юра федулов
Курьеров надо вообще аннулировать как класс.
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5 час.
леонид рыбаков
целенаправленно помогают работать в таких местах где проще заразу распространять они же все не привитые Ну и заодно учатся быстро собраться в нужном месте
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4 час.
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