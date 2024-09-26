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Бастрыкин запросил доклад о мужчине, который провел 24 года в рабстве

Бастрыкин запросил доклад о мужчине, который провел 24 года в рабстве

Правоохранители в Тюменской области устроили проверку по истории о попавшем в рабство мужчине. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об этом деле, сообщила пресс-служба.

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