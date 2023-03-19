Министр юстиции Германии заявил о готовности арестовать Путина по команде Гаагского суда

Бушман заявил, что при определённых условиях стоит только президенту России оказаться на территории ФРГ, его арестуютМинистр юстиции Германии одним из первых во всей Европе заявил о том, что готов арестовать президента России Владимира Путина.
Бушман заявил, что при определённых условиях стоит только президенту России оказаться на территории ФРГ, его арестуютМинистр юстиции Германии одним из первых во всей Европе заявил о том, что готов арестовать президента России Владимира Путина.
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