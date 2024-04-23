RT показал, как бойцы ВС России подавляют миномётную секцию ВСУ в районе Работина

Военный корреспондент RT Влад Андрица показал, как бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск с помощью гаубицы Д-30 в районе села Работино на Запорожском направлении.
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