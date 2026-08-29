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FiNE NEWS

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В Эквадоре приговорили экс-президента Морено за коррупцию при строительстве гидроэлектростанции

В Эквадоре суд вынес приговор бывшему президенту Ленину Морено по делу о коррупции при строительстве гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair.

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