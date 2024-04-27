Fitch понизило прогноз по рейтингу Boeing со “стабильного” до “негативного” из-за проблем с производством и с денежными потоками американского авиастроителя, сообщает Reuters со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства, который вышел в пятницу, 26 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)