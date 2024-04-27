Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Fitch понизило прогноз по рейтингу Boeing со “стабильного” до “негативного”

Fitch понизило прогноз по рейтингу Boeing со “стабильного” до “негативного” из-за проблем с производством и с денежными потоками американского авиастроителя, сообщает Reuters со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства, который вышел в пятницу, 26 апреля.

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