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Живая Кубань

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Более 30 БПЛА уничтожены над Ростовской областью за ночь. Обломки дронов стали причиной лесных пожаров

Более 30 БПЛА уничтожены над Ростовской областью за ночь. Обломки дронов стали причиной лесных пожаров

Более 30 БПЛА уничтожены над Ростовской областью за ночь. Обломки дронов стали причиной лесных пожаровМинувшей ночью над Ростовской областью уничтожили более трех десятков беспилотников.

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