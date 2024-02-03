Видно все тело: беременная Костенко снялась в платье с боковым разрезом

Модель Анастасия Костенко ждет появления на свет четвертого ребенка. Недавно звезда решила устроить себе очередную фотосессию — она предстала в облегающем черном платье с белыми бантами и разрезом по всей длине.
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