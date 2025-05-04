Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Фицо заявил, что некоторые страны ЕС не хотят разрешать пролет его самолета в РФ

Фицо заявил, что некоторые страны ЕС не хотят разрешать пролет его самолета в РФ

Некоторые страны ЕС запретили премьеру Словакии Фицо пролёт его самолета в Россию Георгий Галоян Petr David Josek/AP Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) запрещают пролет над своей территорией его самолета в Россию.

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