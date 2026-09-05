Записки на надгробиях раскрыли детали расстрела инкассаторов под Тамбовом

"112" В Тамбовской области спустя более 40 лет снова взялись за одно из самых дерзких преступлений советской эпохи – расстрел инкассаторов, которые везли зарплату работникам совхоза.
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