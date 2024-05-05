Мөслим районы башлыгы гаиләсендә сөенечле вакыйга😍 Тулырак: https://intertat.tatar/news/moslim-raiony-baslygy-albert-xuinnyn-uly-oilangan-5865970.
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Мөслим районы башлыгы гаиләсендә сөенечле вакыйга😍 Тулырак: https://intertat.tatar/news/moslim-raiony-baslygy-albert-xuinnyn-uly-oilangan-5865970.