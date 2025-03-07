Овечкин эмоционально отреагировал на забитую 885-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и члены его команды эмоционально отреагировали на забитую россиянином 885-ю шайбу во время игры против «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).