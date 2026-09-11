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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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