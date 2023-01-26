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Изидор может уйти в «Лион», хотя уже устно договорился с «Лорьяном». Его хотят арендовать у «Локо» с правом выкупа

Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор может продолжить карьеру во Франции. По данным Foot Mercato, из-за скорого ухода Карла Токо-Экамби интерес к Изидору проявил «Лион».

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