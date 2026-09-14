Гроно в Ереване показали древние рукописи после скандала в Карабахе

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно в ходе визита в Ереван посетила Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца — Матенадаран.
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