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В галрее фиджитал-искусства представят работы более десяти фиджитал-художников

В галрее фиджитал-искусства представят работы более десяти фиджитал-художников

С 19 сентября по 15 ноября в VS Gallery пройдет выставка «След», приуроченная к трехлетию первой в России галереи фиджитал-искусства.

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