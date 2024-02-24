Microsoft, это прорыв: Windows 11 будет обновляться без перезагрузки

По данным Windows Central, Microsoft тестирует новый механизм установки ежемесячных обновлений в Windows 11, который не потребует перезагрузки системы, а все новшества в ОС будут реализовываться мгновенно.
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