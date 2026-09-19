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Живая Кубань

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Глава Россотрудничества назвал «разрушительным идиотизмом» призыв закрыть «Русские дома» по всему миру

Глава Россотрудничества назвал «разрушительным идиотизмом» призыв закрыть «Русские дома» по всему миру

Глава Россотрудничества назвал «разрушительным идиотизмом» призыв закрыть «Русские дома» по всему мируГлава Россотрудничества Игорь Чайка резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрыть «Русские дома» по всему миру.

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