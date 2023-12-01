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США обеспокоены финансовыми связями Турции с ХАМАС

США обеспокоены финансовыми связями Турции с ХАМАС

СТАМБУЛ (ИА Реалист). Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» ролью режима Эрдогана в облегчении доступа ХАМАС к международному финансированию.

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