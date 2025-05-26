В Бельгии строители случайно нашли древнеримское сооружение

При работах в Левене, Бельгия, строители наткнулись на римскую водопроводную трубу из дерева. Местная болотистая почва хорошо сохраняет органические материалы, и труба пролежала в грунте как минимум с III столетия н.
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