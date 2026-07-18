БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рис, сахар, сталь: Российская военная база в Тартусе станет еще и торговым хабом

Рис, сахар, сталь: Российская военная база в Тартусе станет еще и торговым хабом

Андрей Суздальцев: «Новый формат — гарантия безопасности для Сирии и форпост наших интересов на Ближнем Востоке» Ирина Мишина Фото: Ministry of Defence of the Russi / Twitter.

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