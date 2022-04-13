Сеанс психотерапии от Путина для народных масс

В этот праздничный для каждого жителя Земли день у всех наших людей немного отлегло от сердца. Путин успокоил всех объявив, что мы доведём дело до конца.
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