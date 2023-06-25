Тренер "Пари НН" Юран назвал великолепным стартом сезона матч с "Зенитом" в первом туре РПЛ

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран назвал великолепным стартом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) домашний матч первого тура с чемпионом страны "Зенитом" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт нижегородской команды.
Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран назвал великолепным стартом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) домашний матч первого тура с чемпионом страны "Зенитом" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт нижегородской команды.
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