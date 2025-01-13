Захарова: глава МИД Молдавии расписался в том, что крыть нечем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на критику министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, отказавшегося комментировать её заявления, поскольку она якобы «не представляет дипломатию», а любое выдвинутое ей обвинение является лишь элементом пропаганды.
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