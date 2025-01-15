Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Воробей
    Вообще-то, это не статья, а книга. У этого автора их собственно две. Я просмотрел бесплатный фрагмент. Но, в принципе...Прошлая жизнь. За...
  • ММ
    Вывод: Вы не читали статью! Там много. Вы не желаете читать любой текст, не соответствующий Вашим заблуждениям!Прошлая жизнь. За...
  • Геннадий Свешников
    Вот и Наталия Поклонская решила стать жрицей Волхов.СЛОВО О ВОЛХОВАНИИ

СЛОВО О ВОЛХОВАНИИ

СЛОВО О ВОЛХОВАНИИ

Подборка материалов из разных источников: Из древности нашей на помощь Руси Идет вдохновенный кудесник Потомок волхвов, знаток старины Заветов грядущего вестник Волхвы сыновья небесных владык И русских богов дар им нужен Правдив и свободен их вещий язык, И с волей небесною дружен.

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Комментарии
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Александр Николаевич
С волхвами быть у нас добру
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21 час.
Геннадий Свешников
Вот и Наталия Поклонская решила стать жрицей Волхов.
Ответить
8 час.

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