Подборка материалов из разных источников: Из древности нашей на помощь Руси Идет вдохновенный кудесник Потомок волхвов, знаток старины Заветов грядущего вестник Волхвы сыновья небесных владык И русских богов дар им нужен Правдив и свободен их вещий язык, И с волей небесною дружен.
СЛОВО О ВОЛХОВАНИИ
Комментарии
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Александр Николаевич
С волхвами быть у нас добру
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21 час.
Геннадий Свешников
Вот и Наталия Поклонская решила стать жрицей Волхов.
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8 час.
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