СЛОВО О ВОЛХОВАНИИ

Подборка материалов из разных источников: Из древности нашей на помощь Руси Идет вдохновенный кудесник Потомок волхвов, знаток старины Заветов грядущего вестник Волхвы сыновья небесных владык И русских богов дар им нужен Правдив и свободен их вещий язык, И с волей небесною дружен.