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Царьград

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Нефть в Чёрном море будут уничтожать при помощи специальных бактерий

Нефть в Чёрном море будут уничтожать при помощи специальных бактерий

Специалисты подготовили особые устройства для того, чтобы убирать мазут из моря.Живые организмы способны перерабатывать мазут в Чёрном море, преобразуя его в воду и углекислый газ.

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