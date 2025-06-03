Билл Гейтс передаст Африке большую часть своего состояния в $200 млрд

Соучредитель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс заявил, что Африка станет основным получателем $200 миллиардов, которые Фонд Билла и Мелинды Гейтс планирует распределить в течение следующих двух десятилетий.
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