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С января 2024 года увеличат пенсии – кого это коснется

С января 2024 года увеличат пенсии – кого это коснется

С 1 января 2024 года в России увеличат пенсии – кого это коснется Депутат российской Госдумы Светлана Бессараб, возглавляющая комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщила об индексации пенсионных выплат с 1 января 2024 года.

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