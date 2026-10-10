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Царьград

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В Новосибирске за лето высадили 226 крупномерных деревьев

В Новосибирске за лето высадили 226 крупномерных деревьев

На улице Кирова на участке от Бориса Богаткова до Гурьевской вместо аварийных тополей появились 36 лип, ещё 30 саженцев высадили на Большевистской и улице Сакко и Ванцетти.

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