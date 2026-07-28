Кадры работы редкого украинского ЗРК STASH с РЛС RADA и ракетами AGM-114 Hellfire, на этот раз размещенного на шасси Ford F-350.
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Кадры работы редкого украинского ЗРК STASH с РЛС RADA и ракетами AGM-114 Hellfire, на этот раз размещенного на шасси Ford F-350.
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