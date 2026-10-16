КАК ГЕНЕРАЛ МУРАВЬЁВ ВЗЯЛ КРЕПОСТЬ КАРС ﻿

Аркадий ВЕРТЯЗИН Взятие Карса осенью 1855 года оказало решающее влияние на исход всей Крымской войны, которая для России едва не закончилась катастрофой.
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