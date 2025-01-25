Россия обратилась к Латвии за содействием в деле против актера Cмольянинова*

Сотрудники правоохранительных органов России обратились к государству, где, предположительно, скрывается Артур Смольянинов*, заочно арестованный по уголовному делу о распространении фейков об армии и разжигании ненависти.
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