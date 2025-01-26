Вице-премьер Молдавии предрёк энергетическую катастрофу в Приднестровье

Через 10–15 дней в Приднестровье закончатся все запасы газа и угля, поэтому энергетический кризис превратится в катастрофическую ситуацию, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире телеканала Moldova 1.
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