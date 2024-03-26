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«Кем он себя возомнил, Кейтлин Кларк?» Комментатор «Атланты» пошутил над Джейсоном Тейтумом

«Кем он себя возомнил, Кейтлин Кларк?» Комментатор «Атланты» пошутил над Джейсоном Тейтумом

Форвард «Бостона» в четвертой четверти матча в Атланте в очередной раз стал спорить с судьями после зафиксированного у него нарушения.

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