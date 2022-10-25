Интернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

262 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Першин
    Он всего лишь констатировал факт , что на восьмом месяце СВО  к российской власти пришло осознание того что на Украин...Экс-командир спец...
  • Андрей Stan
    Сука польская...  Жаль, что этого сраного ляха не утилизировали.... )))Экс-командир спец...
  • Николаевна
    Молодцы какиеГерои без плащей:...

«Одиночный взрыв» прогремел в подконтрольном ВС РФ Мелитополе

«Одиночный взрыв» прогремел в подконтрольном ВС РФ Мелитополе

Пострадали пять человек.Председатель движения «Мы вместе с Россией» в подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Владимир Рогов сообщил 25 октября о теракте в Мелитополе, где заседает пророссийская военно-гражданская администрация региона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх