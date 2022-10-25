«Одиночный взрыв» прогремел в подконтрольном ВС РФ Мелитополе

Пострадали пять человек.Председатель движения «Мы вместе с Россией» в подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Владимир Рогов сообщил 25 октября о теракте в Мелитополе, где заседает пророссийская военно-гражданская администрация региона.
Пострадали пять человек.Председатель движения «Мы вместе с Россией» в подконтрольной ВС РФ части Запорожской области Владимир Рогов сообщил 25 октября о теракте в Мелитополе, где заседает пророссийская военно-гражданская администрация региона.
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