Вечером шестнадцатого декабря тысяча девятьсот восемьдесят пятого года на Сорок шестой улице в самом сердце Манхэттена, прямо перед празднично украшенным фасадом знаменитого стейк-хауса Sparks, остановился черный Lincoln Town Car.
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