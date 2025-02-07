У метро «Черная речка» сломался трамвай. Как сообщает читательница Мойки78, вагон цепляет аварийка. Серьезного затора не возникло.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
У метро «Черная речка» сломался трамвай. Как сообщает читательница Мойки78, вагон цепляет аварийка. Серьезного затора не возникло.